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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG31,43 64,95
38,93 ESKSEt KüçükbaşKG 31,81 33,00
32,79
ESKSEt KüçükbaşKG 39,00 39,00
39,00
HTS KavurmaKG73,00
73,00 73,00 ESKSCivil PeyniriKG 17,40 17,40 17,40 HTS Lor PeyniriKG4,60
4,60 4,60 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Erzurum Ticaret BorsasıEtIşlem
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