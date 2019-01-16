ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG31,43 64,95
38,93 ESKSEt KüçükbaşKG 31,81 33,00
32,79
ESKSEt KüçükbaşKG 39,00 39,00
39,00
HTS KavurmaKG73,00
73,00 73,00 ESKSCivil PeyniriKG 17,40 17,40 17,40 HTS Lor PeyniriKG4,60
4,60 4,60 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış