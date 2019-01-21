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Erzurum Ticaret Borsası

- Büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 liradan, en yüksek 35,49 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 liradan, en yüksek 35,49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG24,00
24,00
24,00
HMSEt BüyükbaşKG 35,00 35,49
35,07
HTSEt KüçükbaşKG 31,00 31,00
31,00
HMS Et KüçükbaşKG35,00
42,03 36,56 HTSKaşar PeyniriKG 19,44 24,27
23,26 HTS Yağlı PeynirKG13,43
16,36
15,02 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Erzurum Ticaret BorsasıEtIşlem
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