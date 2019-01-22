Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 21,75 lira, en yüksek 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG21,75
29,00
26,67
ESKAEt BüyükbaşKG 28,6564,9533,99ESKSEt BüyükbaşKG28,0030,0029,04HMS Et BüyükbaşKG23,00
37,0030,14HTSKaşar PeyniriKG 18,0018,00
18,00 HTS Yağlı PeynirKG11,6711,76
11,73HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış