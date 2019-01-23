Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG22,0034,0023,92HMSEt BüyükbaşKG 24,2640,0028,12
HTSCivil PeynirKG16,6716,67
16,67HTSYağlı PeynirKG11,11
25,0012,92HTSLor PeyniriKG25,0025,00
25,00
HTSİnek SütüKG1,501,801,69HTSİnek SütüKG 1,001,35
1,15HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı