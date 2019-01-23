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Erzurum Ticaret Borsası

- Büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG22,0034,0023,92HMSEt BüyükbaşKG 24,2640,0028,12
HTSCivil PeynirKG16,6716,67
16,67HTSYağlı PeynirKG11,11
25,0012,92HTSLor PeyniriKG25,0025,00
25,00
HTSİnek SütüKG1,501,801,69HTSİnek SütüKG 1,001,35
1,15HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı


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Erzurum Ticaret Borsası
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