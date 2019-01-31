Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 28,65 49,95 37,96
ESKS Et BüyükbaşKG 24,50 33,00
29,16 HMSEt KüçükbaşKG31,81 33,00
32,65 ESKSEt KüçükbaşKG 25,00 33,00 25,29
HMS Tavuk EtiKG 9,12 13,00 12,27 ESKS İnek SütüKG1,40 1,70 1,47 HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış