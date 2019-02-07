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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 64,95 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 38,00 52,00 46,54
ESKAEt BüyükbaşKG 28,65 64,95
35,07 ESKSEt BüyükbaşKG26,50 29,00
27,83 HTSEt KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00
ESKSEt KüçükbaşKG 33,00 33,28 33,05 HTS YumurtaKG0,25 0,40 0,37 HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

HTS: Hazır Tüccar Satış


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Erzurum Ticaret Borsası
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