Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 24,24
30,0026,59HMSEt Küçükbaş
KG 31,00
31,00 31,00 HMSEt Küçükbaş KG 32,00
41,0037,02HTSKaşar PeyniriKG 24,44
24,44 24,44 HTSCivil PeyniriKG 16,67
16,67 16,67 HTS Yağlı PeynirKG12,58 14,0012,71HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış