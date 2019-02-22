Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Trabzon Optimum
Minik ellere süper güç
Minik ellere süper güç
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası

Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan satıldı

Erzurum Ticaret Borsası
banner17

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 24,24
30,0026,59HMSEt Küçükbaş
KG 31,00
31,00 31,00 HMSEt Küçükbaş KG 32,00
41,0037,02HTSKaşar PeyniriKG 24,44
24,44 24,44 HTSCivil PeyniriKG 16,67
16,67 16,67 HTS Yağlı PeynirKG12,58 14,0012,71HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ticaret Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5