Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 28,6564,9541,95ESKSEt Büyükbaş
KG 30,0030,0030,00HTSEt Küçükbaş KG 33,00
33.0033.00ESKSKuru SoğanKG 4,254,254,25HMSKuru SoğanKG 2,502,502,50HTS PatatesKG0,803,302,70HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış