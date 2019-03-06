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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan satıldı

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 25,50
32,00 28,84 HTSCivil PeyniriKG 8,00 12,00
10,22 HTSKaşar PeyniriKG21,00
21,0021,00 HTSLor PeyniriKG 3,00
3,00 3,00 HTSYağlı PeyniriKG 14,00
14,00 14,00 HTSSüzme BalKG18,00
18,00 18,00 HTSPatatesKG 3,50 3,50 3,50 HMS Kuru SoğanKG 3,00 3,00 3,00 HMS TereyağıKG 27,00 27,00 27,00 HTS


ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:

HTS: Hazır Tüccar Satış





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Erzurum Ticaret Borsası
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