Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 20,00 52,00
20,34 ESKSEt KüçükbaşKG 31,81 33,00 32,05 ESKS KavurmaKG 33,70 73,00 36,22 ESKS Tavuk EtiKG 9,98
13,00 10,45 ESKSİnek SütüKG1,50
1,50 1,50 HMSSüzme BalKG13,00
14,00 13,50 HTSPatatesKG 2,40
2,40 2,40 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış