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Erzurum Ticaret Borsası

- Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 31,50 53,65
39,49 ESKSEt BüyükbaşKG 38,00
38,00 38,00
HTS Et KüçükbaşKG 33,00
33,00 33,00 ESKSKaşar PeyniriKG 20,58
20,58 20,58 HTSKavurmaKG 33,70
73,00 35,85 ESKSTereyağıKG16,00 41,80 20,30 HTSSüzme BalKG23,15
23,15 23,15 HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış





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Erzurum Ticaret Borsası
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