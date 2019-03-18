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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan satıldı

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00ESKS Et BüyükbaşKG 29,00 29,00 29,00 ESKS Kaşar PeynirKG 31,0031,4431,13HTS Kavurma KG 33,7073,0036,11ESKSYağlı PeynirKG 15,0015,00 15,00 HTS PatatesKG 2,502,50 2,50 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Erzurum Ticaret Borsası
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