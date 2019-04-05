Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 24,00
24,00 24,00 HMSEt BüyükbaşKG 41,00 44,00
41,68 HTSYağlı PeynirKG11,76
18,0013,99HTSKaşar PeyniriKG22,22 31,00
25,99 HTSPatatesKG2,50
3,00 2,61 HTSTereyağıKG 23,00 35,00 25,17 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satışı