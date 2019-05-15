Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 - 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 29,00 32,50
31,21
HTS Et BüyükbaşKG 28,00 40,00 33,16 HTSG Et KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00 ESKS Tavuk EtiKG 11,00 13,00 12,10 ESKS PatatesKG 1,90
1,90 1,90
HTS Kuru SoğanKG1,90
1,90
1,90
HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış