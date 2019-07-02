ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 30,21 40,00
37,11 HTSGKavurmaKG 55,00 55,00 55,00 HTSG SucukKG 37,50 37,50 37,50 HTSG Kaşar PeyniriKG 24,00 31,44 29,96 HTS Yağlı PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS TereyağıKG1,10 1,10 1,10 HTSPatatesKG3,023,02 3,02 HTSKuru SoğanKG6,00 6,00 6,00 HTSTavuk EtiKG7,09 20,00 10,38 HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
HTS: Hazır Tüccar Satışı