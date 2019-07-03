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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 31,50
54,00 45,37 ESKSEt KüçükbaşKG 33,00
33,00 33,00 ESKSTavuk EtiKG 11,00
18,80 12,84 ESKSYağlı PeyniriKG 15,75
15,75 15,75 HTSTereyağıKG29,65
29,65 29,65 HTSPatatesKG1,00
3,20 2,06 HTSKuru SoğanKG1,50
2,57
2,14 HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı


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Erzurum Ticaret Borsası
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