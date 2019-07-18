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Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt Büyükbaş KG 14,6234,0033,80HTSYağlı PeynirKG 14,6216,4414,69HTSLor PeynirKG5,009,007,82HTSTereyağıKG35,5538,2037,46HTS


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Erzurum Ticaret Borsası
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