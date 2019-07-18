Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt Büyükbaş KG 14,6234,0033,80HTSYağlı PeynirKG 14,6216,4414,69HTSLor PeynirKG5,009,007,82HTSTereyağıKG35,5538,2037,46HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum Ticaret Borsası
Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan işlem gördü
18 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.