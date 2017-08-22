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"Erzurum ticaret ve sanayi şehri olacak"

- Erzurum Valisi Azizoğlu: - "(Cazibe Merkezleri Programı) Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da birçok yatırımcı Erzurum'a geldi. Erzurum, bu yatırımların gelmesi durumunda Doğu Anadolu'daki ve aynı zamanda İran, Azerbaycan, Gürcistan coğrafyasındaki en önemli ticaret ve sanayi şehri olacak"

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kente yapılacak yatırımlara ilişkin, "Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da birçok yatırımcı Erzurum'a geldi. Erzurum, bu yatırımların gelmesi durumunda Doğu Anadolu'daki ve aynı zamanda İran, Azerbaycan, Gürcistan coğrafyasında en önemli ticaret ve sanayi şehri olacak." dedi.

Vali Azizoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleriyle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kentte yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin toplantı yaptı.

Azizoğlu, buradaki konuşmasında, yatırımların yıl içinde ihale edilmesini ve belirlenen sürede tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Yatırımların gecikmesinin hem zaman ve kaynak israfı hem de istihdam açısından kayıp olacağını belirten Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Bankası, takriben 20 milyar lirayı aşan yatırım talebini çok ciddi bir şekilde inceliyor. Biz Valilik, belediye ve ilgili kurumlar olarak, ön taleplerin incelemesini yapıp kentimiz açısında faydalı gördüğümüz talepleri ilgili bakanlıklara ilettik. Uygun gördüğümüz yatırımcıların Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer için ön parsellerini yaptık ve bunların bir an evvel Erzurum'a yatırım yapmalarını istiyoruz. 2. OSB’de temel atma çalışmaları devam ediyor."

Azizoğlu, pek çok yatırımın Kalkınma Bankasından karar çıkmadan yapılmaya başlandığına dikkati çekerek, "Bu, Erzurum'un Doğu Anadolu'da bir sanayi şehri olacağının açık göstergesidir. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da birçok yatırımcı Erzurum'a geldi. Erzurum, bu yatırımların gelmesi durumunda Doğu Anadolu'daki ve aynı zamanda İran, Azerbaycan, Gürcistan coğrafyasında en önemli ticaret ve sanayi şehri olacak." diye konuştu.

Bürokratların birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmasını isteyen Azizoğlu, problemleri çözmek için yazışmalarla zaman geçirilmemesi gerektiğine işaret etti. Azizoğlu, "Yatırımcılar tabiri caizse biraz nazlı insanlardır. Biraz ilgi isterler. Yatırımcılar ürkektir, sermaye ürkektir, ilgi görmezse gider başka yerde yapar. O zaman şimdiye kadar yaptığımız o güzel ev sahipliğini artırarak yapmak durumundayız. Kurumların ve arkadaşlarımızın bir sıkıntıları varsa bu vesileyle oturup konuşacağız, ortak çözümde buluşacağız." dedi.

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Cazibe Merkezleri ProgramıErzurumToplantı
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