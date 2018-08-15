Erzurum'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi

ANKARA (AA) - Erzurum'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı 1 saha için ihale gerçekleştirilecek.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki 2 bin 92 hektarlık bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulü ile 3 yıllığına ihale edilecek.

Tahmini bedeli 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise bin 500 lira olan ruhsatlı sahanın ihalesi, 28 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.