Erzurumlu şirketlere

ERZURUM (AA) - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, ülkelerinin sanayiden tekstile birçok alanda öne çıktığını belirterek, "Erzurumlu şirketleri Romanya’da yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Türkiye-Romanya İş Konseyinin ortaklaşa düzenlediği "Romanya Ekonomi Günleri" etkinliği Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleşti.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Șopanda’nın yanı sıra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güngör, Romanya’nın Ankara Ticaret Müsteşarı Corneliu Diaconita, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri ile ağırlıklı olarak taşımacılık, lojistik, gayrimenkul, enerji sistemleri, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren TİAD’a üye iş adamları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Şopanda, Romanya'da 14 binin üzerinde Türk firması bulunduğunu söyledi.

Romanya'daki Türk yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gelen yatırımlarla 6 milyar doları aştığını ifade eden Şopanda, "90’dan fazla Türk müteahhit Romanya'da başarılı projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. Romanya’da ağır sanayi, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, elektrik elektronik, ağaç işleme, inşaat malzemeleri, tarım, perakendecilik, ulaştırma, turizm, tarım ve hayvancılık, finans, sağlık ve sağlık turizmi, inşaat, tekstil, çelik, çimento, lastik sanayileri ve medya sektörleri ön plana çıkıyor. Erzurumlu şirketleri Romanya’da yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik ise Türkiye-Romanya ilişkilerinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum'daki yatırım alanları, iş fırsatları, şehrin potansiyeli ve ekonomisi hakkında katılımcılara bilgi veren Yücelik, Romanya'da iş yapan Türk firmalarının Erzurum'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmesini istedi.

Romanya TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güngör ve Romanya’nın Ankara Ticaret Müsteşarı Corneliu Diaconita da Romanya'daki iş fırsatları ve yatırım alanlarıyla ilgili sunum yaptı.