Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı İlk Fırsat, artık “Şevket Sabancı” adıyla birlikte anılacak

Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat Programı, bir dönüm noktasına geldi. Bundan böyle “Şevket Sabancı” adıyla birlikte anılacak olan İlk Fırsat; gençlere ilk iş fırsatlarını verirken, Türkiye’deki eğitimli genç işsizliğinin çözümünde öncü bir program olarak yoluna devam edecek.

Şevket Sabancı ve ailesinin sosyal yatırımlarının kapsamını hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmeyi amaçlayan Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat Programı, bir dönüm noktasına geldi. Üniversiteden yeni mezun gençlerin ilk işbaşı deneyimlerini, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını destekleyerek sağlayan ve aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunan İlk Fırsat Programı, “Şevket Sabancı Vizyonuyla” gençlere ilk iş fırsatlarını verirken Türkiye’deki eğitimli genç işsizliğinin çözümünde öncü bir program olarak yoluna devam edecek.

İş dünyasının, programa destek veren kurumsal destekçi firmaların ve Esas Sosyal’in paydaşlarının katılımıyla 11 Şubat 2019 akşamı Conrad Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Esas Sosyal Yıllık Buluşması’nda konuşan Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, “Titiz ve özverili çalışmalarımızın hepsinin arkasında aslında bir ‘vizyoner’ var. 60’ı aşkın yıldır azimle çalışmış, iş dünyasının duayenlerinden olmuş, toplumsal problemlere her daim çözüm aramış ve her zaman geleceğin gençlerde olduğuna inanmış biri… Kendisinin 2000 yılında Esas’ı yaratma aklı, bugün bizlere Esas Sosyal ile topluma geri verme imkanını sağladı. Bugüne kadar kat ettiğimiz yol ve yarattığımız sosyal etki, kendisinden öğrendiklerimizle mümkün oldu. Ve bugün gururla açıklıyorum ki, geldiğimiz noktada artık İlk Fırsat Programı da bu vizyoner ile, yani Sevgili Babamız ‘Şevket Sabancı’ adıyla bir anılmayı hak etti.” dedi.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Sabancı ise “Bilindiği gibi, ‘Sabancı Ailesi’ gençlerimizin iyi yetişmesine her zaman çok önem vermiştir. Bu defa kızım Emine’nin başkanlığında, çocuklarım ve torunlarım eğitimde yeni bir yol açtılar. Çok şükür, bugün 4. yılını kutlamaktayız. İlk Fırsat’a ismimin verilmesi beni çok mutlu etti. Bu girişimde bugüne kadar bizimle beraber olan, bize destek verenlerin hepsine huzurlarınızda teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Emine Sabancı Kamışlı: “Gençlerin işsizlik sorunu ancak el ele verirsek çözülebilir”

Gençlerin ayrımcılık yapılmadan geleceğe umutla bakabilmesinin önemine vurgu yapan Emine Sabancı Kamışlı, “Gençlerin işsizlik sorunu aslında hepimizin sorunu. İş aslında var ama nerede var, işte onu bilip arz ile talebi akıllıca buluşturmak gerek. Biz bunun için İlk Fırsat köprüsünü inşa ettik. Şevket Sabancı ismiyle vereceğimiz desteğin sürekliliğini teyit ettik. Ama bu sağlamlığı teyit edilen köprüyü süratle daha da genişletmek gerek. Ve bu da ancak el ele verirsek olur. Büyük bir mutlulukla bu nosyonu benimsemiş 2019 İlk Fırsat kurumsal destekçilerimizi sizlere açıklamak istiyorum. Sanko Holding, Akfen Holding, Fiba Group, Pegasus Hava Yolları, Volkswagen Doğuş Finans ve Esas Gayrimenkul.” dedi.

Emine Sabancı Kamışlı sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında hayalimi söylemiştim. Kurumlar da İlk Fırsat’ı destekleyecek, insan kaynakları havuzunun bir parçası olarak benimseyecek. El ele ortak geleceğimize katkıda bulunup köprüyü genişleteceğiz. Hayalim gerçekleşmeye başladı; vizyonumuzu paylaşan 6 güzide şirketimiz artık İlk Fırsat Platformu destekçisi. 2019, kurumsal destekçilerimizle pilot yılımız. Onların memnuniyetleri neticesinde, ileriki yıllarda bu köprüyü hep beraber daha fazla paydaşla genişleteceğiz. Bu değerli şirketlerin her birine, bize olan inançları ve ortak sorunumuza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.”

95 “İlk Fırsat”lı Genç

Yeni mezunlara özel tasarlanmış bir İK anlayışı ve potansiyeli ölçmek üzerine kurgulanmış bir sisteme sahip olan İlk Fırsat Programı kapsamında profesyonel bir seçim sürecinden geçen adaylar, programa dahil olduklarında ilk işbaşı deneyimlerini kazanırken, İlk Fırsat Akademi’de eğitim görüyor, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan mentorlardan destek alıyor, toplum liderleriyle söyleşiler yaparak ufuklarını genişletiyorlar.

Şu ana kadar İlk Fırsat’ı tamamlayan gençlerin %80’i, henüz programı tamamlamadan iş teklifi aldı. Programı tamamlayan gençler arasındaki istihdam oranı %92. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları %34 iken, İlk Fırsat programını tamamlayanların arasında bu oran %8 seviyelerinde gerçekleşti.

Kurumsal Destek Sohbeti

Mirgün Cabas’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Esas Sosyal Yıllık Buluşması kapsamında, 2019 yılında İlk Fırsat Programı’na finansal destek veren 6 kurumsal destekçi firmanın üst düzey yöneticilerinin katıldığı Kurumsal Destek Sohbeti gerçekleştirildi. Türkiye’de genç işsizliğinin masaya yatırıldığı sohbette; eğitimli gençlerin okuldan işe geçişte karşılaştığı fırsat eşitsizliği ve bu konuda iş dünyasının yapması gerekenler konuşuldu. Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Fiba Group Sosyal Yatırımlar Direktörü Yasemin Sırali, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kazım Köseoğlu, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Volkswagen Doğuş Finans CEO’su Tijen Akdoğan Ünver’in de yer aldığı sohbette; İlk Fırsat’ın, gençlere kazandırdığı ilk işbaşı deneyimi ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik verdiği eğitimlerle, gençler için fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına kritik bir rol üstlendiği ortak görüş olarak belirtildi.