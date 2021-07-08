Escar Filo Kiralama, İnfo Yatırım aracılığıyla halka arz oluyor

Türkiye’de 39,6 milyar liraya ulaşan filo kiralama sektörünün yüzde 91’lik oranla “en yüksek sözleşme yenileme oranı”na sahip şirketi Escar, paylarının yüzde 20,26'lık bölümünü halka arz ediyor. Escar’ın halka arzı, ülkemizin en köklü ve büyük aracı kurumlarından biri olan İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşiyor.

Sektördeki 20 yıllık tecrübesiyle 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net karla kapatan Escar'ın, bir önceki yıl toplam gelirleri 301,2 milyon TL, net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Escar, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70’i ile şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filosunu geliştirmeyi, kalan kısmıyla da finansal borçlarını ödeyerek işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sadece uzun dönemli araç kiralama yapan Escar, toplam 4.300 araçlık filosuyla 210 kurumsal müşteriye hizmet veriyor.

Talep toplama 7-8 Temmuz'da

7-8 Temmuz'da bireysel yatırımcıları ve eşit dağıtımı ön plana çıkaran “Borsa'da Satış” yöntemiyle halka arz edilen Escar'ın payları 15,00 TL'den satılıyor.

İnfo Yatırım aracılığında "En iyi gayret" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 165 milyon TL olması bekleniyor. Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda, geri alım emri taahhüdü de veriliyor. Şirket, dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.

Halka arzlarda İnfo Yatırım imzası

2021 yılında özellikle halka arzlar yoluyla yatırımcı sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin, "Escar'ın bu stratejik hamlesi, bulunduğu sektörün gelişimine ve borsanın çeşitliliğine katkı sağlayacaktır. İnfo Yatırım olarak bu süreçte ilgi gösteren, katılım sağlayan tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılara, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz." dedi.

Şahin, İnfo Yatırım'ın 2019 yılında yakaladığı değişim rüzgarının geniş ürün çeşitliliği sağladığını, böylece sermaye piyasalarında en hızlı büyüyen aracı kurumlardan biri olduklarını vurguladı.

Peş peşe başarılı halka arzlara imza atan İnfo Yatırım, geçtiğimiz Nisan ayında “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılan tüm zamanların en yüksek yatırımcı katılımının olduğu Qua Granite’in halka arzına da aracılık etmişti.

