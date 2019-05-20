ESDER üyeleri iftarda bir araya geldi ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) üyeleri ve aileleri için iftar programı düzenledi.Ankara'da bir restoranda düzenlenen programda konuşan Genel Başkan Mahmut Çelikus, ramazanın kardeşlik ve birbirini hoş görme ayı olduğunu...

20 Mayıs 2019 Pazartesi 21:25