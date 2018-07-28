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ESDER'den AVM ve zincir marketlere "kurbanlık" tepkisi

- ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "AVM ile zincir marketlerin kurban piyasasına girmesi kurbanlık hayvan besicilerini zor durumda bırakıyor" - "Kurbanlık satışını adeta yaş pastaya benzetip, bir dilim almak uğruna yarışmak doğru değil"

ESDER'den AVM ve zincir marketlere

ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AVM ile zincir marketlerin kurban piyasasına girmesinin kurbanlık hayvan besicilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Kurbanlık satışını adeta yaş pastaya benzetip, bir dilim almak uğruna yarışmak doğru değil." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, AVM'lerle zincir marketlerin kurbanlık satmasının üreticileri ve tüketicileri olumsuz etkilediğini savundu.

Kurbanlık hayvan besicilerinin bu nedenle zor durumda kaldıklarına işaret eden Çelikus, "Kurbanlık satışını adeta yaş pastaya benzetip, bir dilim almak uğruna yarışmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikus, söz konusu marketlerin kurbanlık satışı yapmasından dolayı üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını ve bu dev yapılarla rekabet edemediğini vurgulayarak, kasapların da bu süreçten mağdur olacağını bildirdi.

Besicilerin ve köylünün AVM'lerle zincir marketlerin ezici rekabetiyle baş edemedikleri için üretimden vazgeçtiğini ileri süren Çelikus, şunları kaydetti:

"Besicilerin kurbanlık hayvanlardan vazgeçmesi, bu hayvanların varlığının azalmasına sebebiyet verir. Böylece ithalatçılara gün doğuyor, insanımız pahalı et yemek zorunda bırakılıyor. Yıllık ortalama et tüketimi ülkemizde 24-25 kilogram iken, dünya ortalaması 70-80 kilolara çıkmaktadır. Ayrıca kültürümüzde özellikle büyükbaş kurban kesimi esnasında 6-7 aile bir araya gelmektedir. Ortak bir ibadeti yerine getirmenin huzuruyla aileler arasında kuvvetli bağlar oluşması sağlanıyor. Günümüz Türkiye'sinde bu çok önemli bir fonksiyon. AVM'lerin kurban satışı ve kesimi kültürel ve manevi değerlerimize de zarar veriyor."

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AvmESDEREsnafKurbanlıkMahmut Çelikus
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