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Esenboğa Havalimanı 9 ayda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi

ANKARA (AA) - Ankara Esenboğa Havalimanından hizmet alan yolcu sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e yükseldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce açıklanan...

Esenboğa Havalimanı 9 ayda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi
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ANKARA (AA) - Ankara Esenboğa Havalimanından hizmet alan yolcu sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce açıklanan eylül ayı havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre, geçen ay Ankara Esenboğa Havalimanında iç hat yolcu trafiği 1 milyon 148 bin 340, dış hat yolcu trafiği 222 bin 178, toplam yolcu sayısı da 1 milyon 370 bin 518 oldu.

Eylül ayında Esenboğa Havalimanında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 778'i, dış hatlar uçak trafiği de bin 797'yi buldu. Toplam uçak trafiği 9 bin 575'e ulaştı.

Söz konusu ayda Ankara Esenboğa Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 12 bin 139 ton olarak gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanından yılın 9 ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e çıktı. Aynı dönemde hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8 artarak 93 bin 151'e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de yüzde 7 yükselerek 105 bin 987 tona ulaştı.

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