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Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

ANKARA (AA) - Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.Konuya...

Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

ANKARA (AA) - Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

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Esenboğa HavalimanıMetro HattıResmi Gazete
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