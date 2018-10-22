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Esenboğa'da kaçak diş implantları ele geçirildi

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, aralarında implant, dolgu ve kaplamaların da olduğu 205 bin 704 kaçak dişçilik malzemesi yakalandı

Esenboğa'da kaçak diş implantları ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, aralarında implant, dolgu ve kaplamaların da olduğu 205 bin 704 kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na yapılan "Türkiye'ye kaçak yollardan çok sayıda dişçilik malzemesi getirileceği" ihbarı üzerine hareket geçti.

Gelen bilgileri Varış Öncesi Yolcu Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemlerinden analiz eden ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheli şahısları Moskova'dan Esenboğa Havalimanı'na gelmeleriyle takibe aldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince izlenen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 şahsın 12 valizinde yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Açılan valizlerde, yurda kaçak olarak sokulmak istenilen, aralarında implant, dolgu ve kaplama malzemelerinin de bulunduğu toplam 205 bin 704 dişçilik ekipmanı ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde dişçilik malzemelerinin üretim, paketleme ve taşıma işlemlerinin steril yapılmadığı, malzemelerin üretiminde kullanılan ürünlerin standart dışı olduğu, kullanılması halinde insan sağlığını tehlikeye sokabileceği anlaşıldı.

Gümrüklenmiş değerinin 2,5 milyon lira olduğu belirlenen eşyalara el konuldu. Şahıslar ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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