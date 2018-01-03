Esenler'deki kuyumcu cinayeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, kuyumcu Sedat Koçer'in dükkanında soyguncular tarafından öldürülmesine ilişkin, "Sektör olarak artık sabrımız kalmadı. Esenler’deki cinayet bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuyumcu soygunu ve gasp girişimlerine dur demek için buradayız." açıklamasında bulundu.

İşler, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan ve katledilen Sedat Koçer'in işlettiği Koçer Kuyumcusu'nun önünde bir basın açıklaması yaptı.

Yeni yılı büyük umutlarla beklerken 29 Aralık Cuma günü Esenler’den gelen acı haberle sarsıldıklarını söyleyen İşler, "Daha 39 yaşında hayatının baharında olan, meslektaşımız Sedat Koçer, gasp ve soygun için gelen hainlerin kalleş kurşunlarıyla can verdi. Meslektaşımızın hayatını kaybetmesi, sektörümüzün canını acıtmış, derinden yaralamıştır." diye konuştu.

İşler şu ifadeleri kullandı:

"Sektör olarak artık sabrımız kalmadı. Esenler’deki cinayet bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuyumcu soygunu ve gasp girişimlerine dur demek için buradayız. Artık, başka canlar yanmasın, ocaklar sönmesin. Yeter. Bizi yıllardır en çok üzen şey; bu tür soyguncu, hırsız, gaspçı ve bunlar yetmezmiş gibi cinayet işleyenlerin, yasal boşluklar nedeniyle yaptıklarının yanlarına kar kalması ve kısa sürede serbest bırakılmalarıdır.

Hükümetimizden ve yetkililerden kuyumcular için de acil bir düzenleme bekliyoruz. Bu işi artık gündemlerine almalılar. Biz öyle bir sektörüz ki, milli servetimiz olan altınlara ve değerli madenlere, bekçilik yapıyoruz. Ve bu işte canla başla çalışan, kuyumcuların da, riskli olan meslekler grubuna alınmasını talep ediyoruz."





- "Davanın en büyük takipçisi olacağız"





Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da, bankacı ve doktorlar gibi, riskli meslekler sınıfına alınmasını ve daha sıkı korunmasını talep ettiklerini bildiren İşler, böylece kuyumcuların maruz kaldığı, gasp ve soygun girişimlerinin cezalarının da artırılmış olacağını kaydetti.



İşler, sektörün bu tür olaylar bir daha yaşanmasın diye yıllar önce harekete geçtiklerini belirterek, 81 ilin oda ve dernek başkanlarıyla birlikte, Türkiye Kuyumcular Birliği Kanun Taslağı’nı hazırladıklarını hatırlattı. Bu kanun taslağının hem sektördeki birliğin oluşması, hem de yasal boşlukların önüne geçilmesi açısından önem taşıdığını anlatan İşler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz, Birlik Kanun Taslağı’nı, Gümrük ve Ticaret Bakanımızı ziyaret ederek bizzat ilettik. Aradan bir buçuk yıl geçti. Ne yazık ki kuyumculuk gibi 400 bin kişinin çalıştığı, önemli bir sektörün bu önemli talebine, olumlu veya olumsuz hiçbir cevap alamadık. Bu konuda, Sayın Bakanımızdan, ve Meclis’ten, hızlı bir geri dönüş bekliyoruz. Biz İstanbul Kuyumcular Odası olarak, bu tür girişimlere maruz kalan mağdur esnafımızın her zaman yanındayız. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmaları için, biz, İstanbul Kuyumcular Odası Yönetimi ve avukatlarımız, bu davanın en büyük takipçisi olacağız."

Öldürülen kuyumcu Sedat Koçer'in ağabeyi Murat Koçer de, yaptığı konuşmada suçlu ve suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.





- Bir soyguncu öldü, bir soyguncu da yaralandı





Edinilen bilgilere göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi 29 Aralık Cuma günü soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu Sedat Koçer burada yaşamını yitirirken, soygunculardan biri yaralandı, bir soyguncu da hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.