Esenyurt'ta muhteşem buluşma

Ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk getiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi 6’ıncı sayısını Esenyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği İftar Yemeği ile düzenledi. 4 Nisan Pazartesi akşamı Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yola çıktığı Kasım 2021 tarihinden bu yana iş dünyasını yakın kadraja alan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, kaleme aldığı yazılarla iş dünyasındaki aktörlerin başarı hikayelerine de şahit oldu, hayal kırıklıklarına da… 6’ncı sayısıyla da yine dopdolu bir içerikle okuyucularının karşısına çıkan dergi, her ay olduğu gibi Nisan ayında düzenlediği etkinlikle son sayısını okurlarıyla buluşturdu. Esenyurt Belediyesi ile el ele vererek düzenlenen İftar Yemeğine iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Derginin bu sayısında “Yerel Kalkınmada Belediyelerin Önemi” başlığı altında incelenen konuyla pekişen buluşmada, Esenyurt Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalara dikkat çekildi.

İŞ BİRLİĞİ PROJESİ

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, etkinliğin bir iş birliği projesi olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de İş Dünyası dergisi olarak bir yerel yönetimin iş birliği ile burada toplandık. Belediye Başkanımız bizlere dedi ki; ‘Biz ekonomiye daha çok önem vermek istiyoruz. Esenyurt Türkiye’nin en büyük ilçesi ve bizde bu ilçede daha çok insana iş imkanı sağlamak istiyoruz. Bizim bu noktadaki farkındalığımıza destek verir misiniz?’ Başımızın üstünde dedik ve bundan sonra yanlarında olacağımızın sözünü verdik. Yola çıkarken yayın kurulu başkanımız Aslıhan Hanım ile mutlaka sosyal sorumluluk projelerine destek vermek gerektiği düşüncesi ile hareket ettik. Bu anlamda başka atılımlarımız da var. Kadın hareketine destek verme konusunda çok önemli mesafeler aldık. Burada kendi ayakları üzerinde duran ve iş dünyasının desteği ile yürüyüşe geçen bir dergiden bahsediyoruz. Bu iftara katılarak dergimize verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DERGİ ARACILIĞIYLA KENDİMİZİ TANITMAK İSTİYORUZ”

Yaptığı konuşmada, nüfus bakımından İstanbul ve Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’ta Belediyenin yaptığı çalışmalar ve yerel kalkınmaya verdiği destekler herkese örnek olmaya devam ederken belediyelerin sadece alt yapı sorununu çözen veya park yapan idareler olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek olan, bilimin ve teknolojinin sürekli geliştiği platformlar kuran, onların rekabetçi iş ve hayat koşullarında ayakta kalmalarını sağlayacak olanakları veya destekleri sunan bir yönetim anlayışını benimsiyorum” dedi.

“Bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada son günlerde kötü günler yaşıyoruz. Ben özellikle bulunduğumuz coğrafyada hak ettiğimiz noktada olmadığımızı düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük imparatorlukların mirası üzerine kurulmuş bir cumhuriyet. Birçok sorunumuz var. Ama bu sorunlar bizim kaderimiz değil. Yapmamız gereken işleri doğru yaptığımızda aslında bugün yaşanan sorunların birçoğunu hatta tamamını aşabiliriz. Önce bir arada durmayı başarmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Esenyurt’un Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olduğuna dikkat çeken Başkan Bozkurt, “Esenyurt, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 6’sını üreten bir sanayiye sahip. Bu sanayinin hem tanıtılması hem de organize bir şekilde üretim alanında çalışmalar yapıp hatta dergi vasıtası ile birçok farklı alana kendimizi tanıtarak iyi bir başlangıç yaparız diye düşündük” açıklamalarında bulundu.

Esenyurt’un ekonomisine sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür sertifikası alan isimler şu şekilde;

• Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt

• Esenyurt Sanayici ve İş Adamlar Derneği (ESİDER) Başkanı Emin Armağan Şakar

• İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu

• İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SANDER) Başkanı Mehmet Kocasakal

• Belikdüzü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEYSİAD) Başkanı Adnan Şahin

• Bambum Genel Müdürü Selman Yar