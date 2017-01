Eşiyle ürettiği contaları ihraç ediyor

HATAY (AA) - AHMET ÖZEL - Hatay'da eşinin torna atölyesine gidip gelirken işin inceliklerini öğrenen ve her geçen gün kendini geliştiren İlknur Çelik, yaptığı contaları yurt dışına ihraç eder hale geldi.



Dörtyol ilçesinde torna atölyesi bulunan eşi Kenan Çelik'e öğle saatinde yemek getiren, o iş yerinde olmadığında da burada bekleyen Çelik, otomobillerin şase bölümünde kullanılan conta yapımını öğrenmek için çaba sarf etti.



Eşine mesleğin inceliklerini öğretmesi için adeta yalvaran ancak ilk başlarda "Yapamazsın, bu erkek işi" şeklinde karşılık alan İlknur Çelik, yılmayarak hemen her gün işi öğrenmeye çalıştı.



Hırsı ve azmi nedeniyle aradan geçen sürede eşini de ikna eden Çelik, onun da desteğiyle conta yapımının her aşamasını öğrendi.



Artık sadece yemek getirmek ya da iş yerinde bekçilik yapmak yerine önlüğü giyerek torna atölyesinde işçi gibi çalışmaya başlayan Çelik, zamanla ihracat yapar hale geldi.



Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık evli olduğunu ve bir çocuklarının bulunduğunu söyledi.



Eşi Kenan Çelik'in kendisiyle evlenmeden önce torna atölyesini açtığını ifade eden Çelik, "İlkokul mezunuyum ve ev hanımıyım. Evlendikten sonra hem ev işleri hem de çocuğumla ilgileniyordum. Ayrıca torna atölyesi bulunan eşime her öğlen yemek götürüyordum. Her gün iş yerine gidiyordum ayrıca eşimin işi olduğu zamanlarda da dükkanı kapatmamak için orada bekliyordum. Zamanla iş yerine gidip gelirken, mesleğe merak saldım ve işin inceliklerini öğrenmek istedim. Artık sadece iş yerinde beklemek bana yetmiyordu. Eşime conta yapımını öğrenmek istediğimi söylediğimde önce karşı çıktı. Ancak zamanla o da bendeki hevesi gördü ve işi öğretti." diye konuştu.



Çelik, eşiyle ayda 90 bine yakın conta ürettiklerini aktararak, "Ürettiğimiz contaları aracı kurumlar vasıtasıyla başta ABD, Kanada, Japonya gibi dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. İşin kadını erkeği yoktur. Mutlaka erkeğin yaptığı her işi kadın da yapabilir." dedi.



Eşi Kenan Çelik (48) ise artık gözünün arkada kalmadığını, eşinin mesleğin inceliklerini öğrendiğini kaydetti.



İlknur Çelik'in işçi gibi çalıştığını ve mesleğini severek yaptığını ifade eden Çelik, daha önce de yurt dışına ürün gönderdiğini ancak eşinin de kendisine destek olmasıyla işlerinin daha da geliştiğini belirtti.