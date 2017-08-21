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ESK, deri ve sakatat satacak

- ESK eylül-aralık ayları içerisinde hayvanların kesiminden elde edilecek deri, sakatat ve yan ürünleri ihale ile satacak

ESK, deri ve sakatat satacak

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumu (ESK) eylül-aralık aylarında büyükbaş ve küçükbaş kesimlerinden elde edilecek deri, sakatat ve yan ürünleri ihale ile satacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ESK'ya bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat kombinalarınca eylül-aralık aylarında büyükbaş hayvanların kesiminden elde edilecek deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünler ile küçükbaş hayvan kesiminden elde edilecek sakatat, deri ve bağırsaklar satışa sunulacak.

İhalede teklifler 22 Ağustos Salı günü saat 10.00'a kadar alınacak.

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DeriESKEt Ve Süt KurumuSakatat
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