Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu

ESK et alım fiyatında artışa gitti

- Et ve Süt Kurumunca büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artış yapıldı - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç: - "Üreticimiz bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istiyor. Alım fiyatındaki 2 liralık artış, beklentilerin altında kalsa da üreticimizi mutlu etti"

ESK et alım fiyatında artışa gitti
banner17

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumunca (ESK) büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gidildi.

ESK tarafından büyükbaş hayvan alım fiyatları güncellenirken, bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarında da artış gerçekleştirildi.

Buna göre, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 lira artış yapıldı. Alım fiyatı, ithal hayvanda kilogram başına 29 liradan 31 liraya, yerli hayvanda ise 30 liradan 32 liraya çıkarıldı.

ESK'nin kararında, hem maliyetlerdeki gelişmeleri hem de üreticinin talebini dikkate aldığı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticinin bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istediğini belirterek, alım fiyatındaki 2 liralık artışın, beklentilerinin altında kalsa da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tunç, üreticiler olarak alım fiyatlarında kilogram başına 5 lira artış talep ettiklerini dile getirerek, "Yem maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Gelirimiz maliyetlerin altında kaldığı için üretim ciddi anlamda azaldı. Kurdaki gelişmeler ve yem fiyatlarındaki artışlar bizi ciddi olarak zorladı. Böyle devam ederse insanlar üretimden çekilecek." dedi.

Üreticilerin, Merkez Bankasının faiz indirimi kararı sonrasında banka faizlerinin düşmesi halinde rahatlayacaklarına işaret eden Tunç, "Üreticilerin ciddi kredi borçları var. Kur ve faizlerdeki gelişmeler üreticinin tüm hesaplarını alt üst etmişti. Faiz kararının piyasaya olumlu yansıyacağını ve faizlerin düşeceğini düşünüyorum. ESK'nin kararı da üreticiyi bir nebze rahatlatacak." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alım FiyatıEt Ve Süt KurumuKarkas Et
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5