ESK yağsız süt tozu satacak

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumunca (ESK), 11 kombina merkezinden 7 bin 266 ton 170 kilogram yağsız süt tozu satışı yapılacak.



ESK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sincan'da 4 bin 138 ton 350 kilogram, Denizli'de bin 690 ton 150 kilogram, Adana'da bin 405 ton 450 kilogram ve Sakarya'da 32 ton 220 kilogram yağsız süt tozu satışı için ihale düzenlenecek. Teklifler, 25 Temmuz saat 14.00'e kadar ESK Genel Müdürlüğüne verilebilecek.

Toplam 7 bin 266 ton 170 yağsız süt tozu satışları, "Yağsız Süttozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler" çerçevesinde, yurt dışına satış şartıyla sözleşme yapılarak gerçekleştirilecek.