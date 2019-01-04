Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için mevlit okutulacak ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için İzmir'de mevlit okutulacak.Bakan Pakdemirli, bütün yakınları ve dostlarını, babası Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe...

04 Ocak 2019 Cuma 15:47