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Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için mevlit okutulacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için İzmir'de mevlit okutulacak.Bakan Pakdemirli, bütün yakınları ve dostlarını, babası Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe...

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için mevlit okutulacak
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için İzmir'de mevlit okutulacak.

Bakan Pakdemirli, bütün yakınları ve dostlarını, babası Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli için okutulacak mevlide davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen mevlit, yarın ikindi namazı sonrası İzmir'in Bornova ilçesinde Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulacak.

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, 21 Ekim 2015'te Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir etkinlik sırasında başına traktörün yük kaldırma aparatının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğum bakımda tedavi gören Pakdemirli, 31 Aralık 2015'te vefat etmişti.

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Ekrem PakdemirliMevlidTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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