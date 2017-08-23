Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Eski CIA ajanı Trump'ı susturmak için bağış kampanyası başlattı

- Eski ajan Wilson, Trump'ın Twitter hesabını kapatmak amacıyla şirketin hisselerinin önemli bir kısmını satın almak için bağış kampanyası başlattı - Wilson'ın Twitter'ın kararlarında söz hakkına sahip olabilecek miktarda hisse senedi satın alabilmesi için 1 milyar dolardan fazla bağış toplaması gerekiyor

Eski CIA ajanı Trump'ı susturmak için bağış kampanyası başlattı

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı Valerie Wilson, Başkan Donald Trump'ın hesabını kapatmak amacıyla Twitter'ı satın almak için bağış topluyor.

Trump'ın Twitter hesabının şiddet ve nefret içerikli paylaşımlarına rağmen kapatılmaması üzerine başlatılan bağış kampanyasında 10 bin dolara yakın para toplandı.

Eski CIA ajanı Wilson, "www.gofundme.com" sitesinde "Haydi Twitter'ı satın alalım ve Trump'ı yasaklayalım" (Let's #BuyTwitter and #BanTrump) başlığıyla açtığı bağış sayfasında, kampanyasına şu ifadelerle destek istedi:

"Donald Trump, Twitter'da korkunç şeyler yaptı. Irkçılara cesaret vermekten, gazetecilere yönelik şiddeti teşvik etmeye kadar giden tweetleri, bu ülkeye zarar veriyor ve insanlarını riske maruz bırakıyor. Buna karşın, Kuzey Kore'yle gerçek bir nükleer savaş tehdidinde bulunması işleri çok tehlikeli bir seviyeye getirdi. Artık O'nu susturmanın zamanı."

Twitter'ın tüm çağrılara rağmen Trump'ın hesabını kapatmadığını kaydeden Wilson, halka açık olan şirketin hisselerini satın alarak yönetimde söz hakkı kazanmanın bu amaca ulaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

Wilson'ın Twitter'ın kararlarında söz hakkına sahip olabilecek miktarda hisse senedi satın alabilmesi için 1 milyar dolardan fazla bağış toplaması gerekiyor.

- Beyaz Saray: "Amerikalılar, Trump'ın Twitter'ı kullanmasını seviyor"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise yaptığı yazılı açıklamada, bağış kampanyasını "saçma bir girişim" olarak nitelendirdi.

Amerikalıların Trump'ın Twitter'ı kullanmasını sevdiğini savunan Sanders açıklamasında, "Bu hikayedeki tek saygısızlık, nefret ve hoşgörüsüzlük, Wilson'ın Trump'ın anayasal hakkını elinden almaya yönelik saçma girişimidir. " ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpBağış KampanyasıCIATwitter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5