"Eskişehir domatesi İstanbulluların damak tadı oldu"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Domates hasadının başlamasıyla Eskişehir'den İstanbul Bayrampaşa Hali'ne tırlar yola çıkmaya başladı.

Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet köyü domates üreticileri, hasadın yüzde 90'ını İstanbul'a gönderiyor. Mevsim genelinde yağışların yeterli derecede olması, üreticilerin bir dönümden 10 ton domates elde etmesini sağladı.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar sadece Tepebaşı ilçesi üreticilerinin 100 bin ton domatesi vatandaşların sofrasıyla buluşturduğunu söyledi. Günlük İstanbul'a gönderilen tır sayısının 50 civarında olduğunu aktaran Buluşan, "Bir tırın 20 ton olduğunu düşünürsek, günlük İstanbul'a bin ton domates gönderiyoruz. Eskişehir domatesi artık İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın damak tadı olmuş durumda." dedi.

- "Ucuza satıyorsak, ucuza tüketilmeli"

Domateste de üretici ve tüketici fiyatları arasında ciddi fark olduğunu belirten Buluşan, şöyle konuştu:

"Üretici, domatesine kilosu 35 ila 50 kuruş arasında piyasa bulabiliyor. Fakat sofradaki domatesin fiyatı en az 2-3 lira. Bu durum üreticiyi hem mağdur ediyor hem de üzüyor. Bu yıl bereket yılı oldu. Gerçekten çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bolluktan bize afet doğuyor. Bunun sebebi de malın çok olup elimizde kalma riski. Sıkıntımızın çözümü sağlam bir tarım politikası. Fiyat ve kalite bakımından iyi bir plan yapmamız gerekiyor. 50 kuruşa satmakta güçlük çeken üreticinin domatesi 3 liraya satılmamalı. Eğer satılacaksa da üreticiye bu anlamda Tarım Bakanlığı sahip çıkarak iyi bir fiyat politikası belirlemeli."

Buluşan, Eskişehir domatesinin kaliteli olmasının en önemli sebeplerinden birinin mevsim şartları olduğunu dile getirerek, "Eskişehir gündüz sıcak, gece serin. Gündüz saatlerinde 35 ila 40 derece sıcağın altında çalışıyoruz. Fakat gece öyle bir serinlik oluyor ki üstünüzü örtmeden uyuyamıyorsunuz. Ürünün kalitesinde bu hava şartlarının önem arz ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet köyü Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Çavuş da Eskişehir'de üretilen domatesin tam olarak tanıtılamadığını savunarak, "İstanbullular domatesimizi tüketirken Çanakkale domatesi diye tüketiyor. İzmir'de Menemen domatesi diyorlar, Ankara'da Ayaş domatesi deniliyor. Halbuki İstanbul gibi büyük bir ilin yüzde 60'ının sofrasında Eskişehir domatesi var." ifadelerini kullandı.