Eskişehir Gıda Fuarı açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "Eskişehir Gıda 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı" kapılarını açtı.

Eskişehir Vali Vekili Aslan Avşarbey, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, her ne kadar eğitim, sanayi, ticaret, havacılık, makine imalat sanayi, raylı sistemler gibi alanlarda öne çıkan bir il olsa da Eskişehir'in verimli topraklara ve ciddi bir tarımsal üretime de sahip olduğunu söyledi.

Avşarbey, kentteki gıda işletmelerinin ulusal pazarda ciddi ağırlığa sahip olduğunu belirterek, "Bizler sahip olduğumuz verimli toprakları gıda arz güvenliğimiz ve ulusal kalkınmamız için köylüsü, kentlisiyle en verimli şekilde değerlendirmeliyiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kentte düzenlenen fuar sayısı arttıkça Eskişehir'in zenginliğinin de ihracatının da artacağını dile getirdi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı ve ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler de daha önceki iki gıda fuarında 150 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Fuarda yaklaşık 100 firmanın stant açtığını ifade eden Güler, "Fuarlar istihdam konusunda da önemli. Reklamcılık, lojistik gibi birçok sektörde şehir ekonomisine değerli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz'ün konuşmalarının ardından kurdele kesilerek fuar açıldı.

Gıda ürünleri ve endüstriyel mutfak ekipmanlarının sergilendiği, gıda toptancıları, aşçılar, satın almacılar, otel ve restoran yöneticilerinin bir araya geldiği fuar 21 Nisan Pazar günü sona erecek.