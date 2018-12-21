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Eskişehir havacılık sanayisi ABD pazarına açılıyor

- ESO Meclis Başkanı Süha Özbay: - "2019 yılında ABD'den gelecek firmalarla şehrimizdeki üreticileri bir araya getireceğiz"

Eskişehir havacılık sanayisi ABD pazarına açılıyor
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Başkanı Süha Özbay, kentin havacılık alanında gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda 2019'un şubat ayında ABD'den gelecek firmalarla şehirdeki üreticileri buluşturacaklarını bildirdi.

Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski, Oda'da ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar ve havacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özbay, şubatta havacılık ve savunma alanında üretim yapan ABD menşeli 13 firmanın Eskişehirli üreticilerle bir araya geleceğini, ESO koordinatörlüğünde yeni iş birliği olanakları sağlanacağı ifade etti.

Eskişehir'in savunma ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Özbay, şunları kaydetti:

"İleri teknoloji ve inovasyonun en yoğun olduğu alanlardan havacılık sektöründe firmalarımız uluslararası alanda başarılı işler gerçekleştiriyor. Havacılık ve savunma hassas üretim gerektiren ileri teknolojiyle çalışmanız zorunlu bir alan. Bu noktada Eskişehir'deki firmalarımızın önemli bir kapasitesi var. Biz de onların yeni iş birlikleriyle pazar paylarını artırmak ve Eskişehir'in havacılık alanında daha da çok gelişmesini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında ABD'den gelecek firmalarla şehrimizdeki üreticileri bir araya getireceğiz."

Czajkowski de "Eskişehir ile ABD arasında sanayi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine, havacılık ve savunma alanında iş birliğine hazırız. ABD'li firmalar ile Türk firmalarının bir araya gelmesi ve iş görüşmeleri gerçekleştirilmesini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.


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