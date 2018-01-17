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Eskişehir için hedef yılda 2,8 milyon turist

- Eskişehir Ticaret Odasınca kent turizmine katkı sağlamak için "Eskişehir'i çok seveceksin hep geleceksin" sloganıyla kampanya başlatıldı - ETO Başkanı Güler: - "30-45 yaş aralığında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da yaşayan, kente erişim potansiyeli olan çocuklu aileleri hedefledik. Eskişehir'e yılda 2,8 milyon turist çekmeyi hedefliyoruz"

Eskişehir için hedef yılda 2,8 milyon turist

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından kent turizmine katkı sağlamak için "Eskişehir'i çok seveceksin hep geleceksin" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan ve kente gelecek turistlere çeşitli konaklama imkanları sunan "hepgeleceksin.com" internet sitesinin tanıtımı yapıldı.

ETO Başkanı Metin Güler, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin turizm aktörleriyle bir araya gelerek bir tanıtım ve turizm kampanyası hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

Amaçlarının kent ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Güler, öncelikle kampanya dönemini ve hedef kitleyi tespit ettiklerini dile getirdi.

30-45 yaş aralığında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da yaşayan, eğitimli, gelir düzeyi iyi, seyahat etmeyi seven, internet kullanımı yüksek, ulaşım açısından Eskişehir'e erişim potansiyeli olan çocuklu aileleri hedef kitle olarak belirlediklerini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter sayfaları hazırlandık. Kampanyayla Eskişehir'e yılda 2,8 milyon turist çekmeyi hedefliyoruz. Kentin özelliklerini ayrıştırmadan, genç ve çocuklu ailelere 19 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına rastlayan sömestir tatilinde, konaklama ve etkinlikler özelinde cazip gelebilecek indirimler, fırsatlar ve toplu avantajlar sağlamak için girişimlerde bulunduk."

Konserler, tiyatrolar, çocuk tiyatroları, sergiler ve çocuklara yönelik eğitimlerden oluşan bir program hazırladıklarını, 50'nin üzerinde etkinlik planladıklarını belirten Güler, kentin tanıtımını yıl boyunca sürdüreceklerini kaydetti.

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