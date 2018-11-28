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Eskişehir TÜYAP Fuar Merkezi'ne kavuşuyor

- Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler: - "Eskişehir'e yakışan kalıcı bir eser inşa ettik. Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi 11 Aralık'ta Eskişehir Kitap Fuarı ile hizmete sunulacak"

Eskişehir TÜYAP Fuar Merkezi'ne kavuşuyor
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası(ETO)-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi, 11 Aralık'ta Eskişehir Kitap Fuarı ile kapılarını ilk kez kitapseverler için açacak.

ETO Başkanı Metin Güler, kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, fuar ve kongre merkezinin kentin 50 yıllık hayali olduğunu belirterek, bu hayali gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oda tarihinin en büyük projesine imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Güler, "Eskişehir'e yakışan kalıcı bir eser inşa ettik. Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi 11 Aralık'ta Eskişehir Kitap Fuarı ile hizmete sunulacak." diye konuştu.

- 200 yazar okurlarıyla bir araya gelecek

Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 11 Aralık'ta başlayacak Eskişehir Kitap Fuarı'na 150 yayınevi katılacak.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür programına da ev sahipliği yapacak fuardaki etkinlikler ve imza günlerinde, 200 yazar da okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

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