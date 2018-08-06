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Eskişehir ve Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Eskişehir ve Balıkesir'deki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile işletme ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı.Eskişehir ve Balıkesir valiliklerinin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında...

Eskişehir ve Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Eskişehir ve Balıkesir'deki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile işletme ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı.

Eskişehir ve Balıkesir valiliklerinin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in çeşitli ilçelerindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatları olan 19 saha ihale edilecek.

Balıkesirde ise devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 1'i arama, 2'si ise işletme ruhsatlı toplam 3 saha için ihaleye çıkılacak.

Eskişehir'deki ihale, Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 17 Ağustos 2018 Cuma saat 10.00’da, diğer ihale ise Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda 3 Eylül 2018 Pazartesi 14.00, 14.30 ve 15.00 saatlerinde yapılacak.

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BalıkesirEskişehirJeotermal Saha IhalesiResmi Gazete
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