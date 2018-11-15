Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya cumhurbaşkanlığı Murat Camadan
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Eskişehir'de Mobilya Sanayi Kümesi kuruldu

- ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: - "Mobilya üreticilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu yeni kümemiz önemli bir iş birliği fırsatı sunacak. Eskişehir mobilyasını hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız"

Eskişehir'de Mobilya Sanayi Kümesi kuruldu
banner17

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde mobilya sektörü üreticileri ve tasarımcıları ile akademisyenleri bir araya getirecek "Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi" kuruldu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yazılı açıklamasında, kümelenme çalışmalarının oda üyesi sanayicilerin kapasitesinin artmasına ve ihracat çalışmalarına katkı sunacağını kaydetti.

Üreten ve bunu ihraç eden bir Eskişehir'i arzu ettiklerini belirten Kesikbaş, "Bu noktada mobilya üreticilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu yeni kümemiz önemli bir iş birliği fırsatı sunacak. Eskişehir mobilyasını hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi Başkanı Ertuğrul Tezgören de kümenin, 17 kurucu üyesiyle yola çıktığını belirterek, dernek yapısıyla çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Eskişehir'de mobilya sektörünün gelişmesine, uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmasına ve bundan da öte daha iyi yerlere ulaşması için bir araya geldiklerine işaret eden Tezgören, şöyle devam etti:

"Mobilya Kümesi, ana ve yan sanayi ilişkisinin geliştirilmesine katkı sunacak. Sektörde yeni iş birliği modelleri geliştirerek ortak projeler yapacağız. Ayrıca inovatif ürünler, tasarımda farklılaşma ve kalitemizle bir fark ortaya koymak istiyoruz. Belki hemen değil ama zaman içinde şehrimiz mobilya sektörü dünya genelinde önemli bir üretici olacaktır. Bunun için çok çalışmaya hazırız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EskişehirEskişehir Mobilya Sanayi KümesiEskişehir Sanayi Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1