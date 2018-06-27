Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı, portföy yönetimi sektörünün dalgalı ekonomik koşullara rağmen son 5 yılda hızlı büyüme gösterdiğini belirterek, "Şu anda 200 milyar liraya doğru gidiyoruz." dedi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü de olan Yazıcı, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle düzenlenen "Portföy yönetiminin reel sektöre katkısı" konulu toplantıda, 19 yıldır faaliyet gösteren derneğin sektörün bu duruma gelmesinde önemli rol oynadığını, üyelerinin sektörün yüzde 95'ini oluşturduğunu söyledi.

Portföy yönetimi sektörünün dalgalı ekonomik koşullara rağmen son 5 yılda hızlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Yazıcı, "En son 100 milyar lirayı geçtiğimizi hatırlatmıştık, 1,5 yıl kadar önce. Mayıs sonunda 170 milyar lira... Şu anda 200 milyar liraya doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Bu rakamın önemli bir kısmını bireysel emeklilik sisteminin oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Sadece parasal büyüklük değil, kişi sayısı olarak bakıldığında da bugün itibarıyla yatırım fonlarında 3 milyon müşterimiz var. Türkiye nüfusunun önemli kısmına dokunan bir sektör haline geldik. Reel sektörün finansmanında önemli rol oynamaya başladık. Gelecek dönemde Türkiye sermaye piyasalarının en hızlı büyüyen kısmının portföy yönetimi olduğunu görüyoruz. Bunun çok önemli kısmı reel sektörün finansmanı olacak."

Yazıcı, yatırımın nereye kayması gerektiği konusunda fikir sahibi olduklarını vurgulayarak, "Bunu da esasen gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar reel sektör finansmanı banka ağırlıklı yapıdaydı ancak geldiğimiz noktada burada biraz potansiyel kaybı var. Bundan sonraki büyüme bizim gibi sermaye piyasası oyuncularından gelecek diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık sermaye piyasasında başka şeyler konuşulacak"

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da sanayicilerin hayatlarına yeni kurumlar ve vizyonlar eklemesi gerektiğine işaret etti.

"Portföy yönetimi uzun süredir yatırımcıların ve sanayicilerin radarında." diyen Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen dünya içinde bu alanda da ciddi bir ivme yakalandı. Artık sermaye piyasasında başka şeyler konuşulacak. Dijital dünyanın içinde doğan Z kuşağı var. Ondan önceki kuşaklar göç kuşağıydı. Buradan hareketle, hayatımıza yeni kurumlar ve yeni vizyonlar katmak gerekiyor. Kendimizi bu dünyanın içine adapte etmemiz gerekiyor. Kendimizi ve şirketlerimizi bu dijital dönüşümün içine konumlandırmadığımız sürece ekonomik anlamda hiçbir değerimizin olmayacağı inancındayım. Çünkü muhtemelen önümüzdeki 10 ya da 20 sene içinde mesleklerin belki de yüzde 60'ı olmayacak. Eğer bu çağa ayak uyduramazsak hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Artık süreç farklılaştı, sanallaşacağız, hızlanacağız ve etkileşeceğiz. Bu da Sanayi 4.0'ın felsefesini oluşturuyor. Çünkü teknolojiyi yakalayamadığımız sürece hepimize bay bay. Zor günler bizi bekliyor. Bu süreç finansal anlamda olur veya olamaz. Ben işin vizyon kısmından bahsediyorum. Şirketlerimizi ve kendi beynimizi yeni dünyaya açıp ayak uydurmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından, HSBC Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Vekili Nilgün Şimşek Ata, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Genel Müdürü Oğuz Kösebay, Ak Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Işıkpınar, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Avşar Sungurlu ve İş Portföy Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü Selim Kocaoğlu birer sunum yaparak sektöre ilişkin bilgi verdi.