Eskişehir'de turistlere ücretsiz servis hizmeti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Kent Markası ve turizminin geliştirilmesi amacıyla "Turist Bilgi Noktası" ve "Turist Servisi" uygulamasını hayata geçirdi.

ETO Müze'de düzenlenen törende konuşan ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, "Turist Bilgi Noktası" Odunpazarı Meydanı'nda ve şehrin belli noktalarında hizmet vererek Eskişehir'in zaman kaybetmeden ve verimli olarak nasıl gezilebileceği hakkında bilgiler vereceğini söyledi.

"Turist Servisi"nin ise yerli ve yabancı turistleri gardan alarak Odunpazarı'na, Odunpazarı'ndan da gara ücretsiz olarak bırakacağını aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Turistlerin Eskişehir’de neler yapabileceğine dair bilgi alacağı ve yönlendirileceği turist bilgi noktaları açıyoruz. Burada turistlere Eskişehir ile ilgili konaklamadan gezilecek yerlere kadar her türlü bilgi verilecek. Kitapçıklar dağıtılacak. Yine aynı şekilde ücretsiz turist servislerimiz devreye girdi. Bu servisler gardan Odunpazarı’na, Odunpazarı’ndan gara ücretsiz olarak turistlerimizi taşıyacak. Buna ek olarak yüksek hızlı trenlerde dağıtılmak üzere Eskişehir tanıtım kitapçıkları hazırlamayı planlıyoruz. Yine aynı şekilde trenlerde Eskişehir’e yönelik videoların izletilmesi için çalışmalarımız olacak.

Ayrıca Eskişehir’deki tüm esnaf ve tüccara yönelik kitapçıklar dağıtacağız. ETO Akademi bünyesinde eğitimler yapacağız. Şehrin dört bir yanında da turistler için 'Hoş geldiniz, ne istersiniz' isimli billboard çalışmaları yapacağız. Eskişehir’e gelen turistlere şehrin farkını hissettirmek arzusundayız."

"Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Projesi devam ediyor"

Eskişehir’in Kent Markası ve Turizminin Geliştirilmesi adı altında gerçekleştirecekleri çalışmalarla Eskişehir turizmine ivme kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Güler, Eskişehir’in marka vaadi açısından birçok varlığa sahip olmakla birlikte bu potansiyelleri yeteri kadar değerlendiremediğini söyledi.

Güler, Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrin turizmine yönelik ilk adımı Yüksek Hızlı Tren’in Eskişehir’e Etkileri isimli akademik çalışma ile attıklarını kaydetti.

ETO'nun Eskişehir kongre ve fuar turizmine katkı sağlayacak olan projesi Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin inşaatının devam ettiğini anımsatan Güler, projenin 2018 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini aktardı.

Muhabir: Musab Turan