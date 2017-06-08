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Eskişehir'de turizm kümelenmesi kurulacak

- ETO Başkanı Güler: - "Eskişehir'in nitelikli turist sayısının artırılması, şehre turist çekecek organizasyonların planlanıp, düzenlenmesi ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor"

Eskişehir'de turizm kümelenmesi kurulacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) öncülüğünde, turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla düzenlenen toplantıda turizmin geleceği ve gelişimi için turizm kümelenmesi oluşturulma çalışması başlatıldı.

ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Skal, Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi temsilcilerinin katılımıyla ETO'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Eskişehir'in turizm sektöründe yükselen yıldız konumuna geldiğini kaydetti.

Bunun sürdürülebilir olması için turizm master planının yapılması gerektiğine dikkati çeken Güler, "Eskişehir'in nitelikli turist sayısının artırılması, şehre turist çekecek organizasyonların planlanıp düzenlenmesi ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor. Eskişehir turizmdeki rüzgardan faydalanmalıdır. Kent turizmde önemli bir ivme yakaladı. Gelecek 10 ve hatta 20 yılının turizm vizyonunun ortaya konması gerekiyor. Oda olarak şehrin turizmine ve hizmet sektörüne katkı sağlayacak projeler yürütüyoruz. Bu projelerden Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi hayata geçti. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin de yapımının süratle devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda kamu kurumlarının da dahil olduğu "Eskişehir Turizm Kümelenmesi" oluşturulması için çalışma başlatılması, kümelenmenin altyapısının sağlanması için ilgili mevzuat ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, turizmde lider şehirlerdeki benzeri komisyon veya oluşumların incelenmesine, kümelenmenin oluşturulması için sektör temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon kurulmasına karar verildi.

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EskişehirEskişehir Ticaret OdasıMetin GülerTurizm
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