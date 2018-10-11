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Eskişehir'in ihracat hedefi 5 milyar dolar

- ESO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar: - "Görevimiz 2023'te Eskişehir'in ihracatını 5 milyar dolar seviyesine getirmektir"

Eskişehir'in ihracat hedefi 5 milyar dolar
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar, görevlerinin, 2023 yılında Eskişehir'in ihracatını 5 milyar dolar seviyesine getirmek olduğunu söyledi.

Sarar, Eskişehir İhracat Performansı ve Uluslararası Rekabet Geliştirme (URGE) Projeleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kent sanayisinin ilerlemesinin temel noktasında ihracat olduğunu belirterek, ilin ihracat için potansiyelini iyi değerlendirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Eskişehir'in ihracatının şu anda 2,29 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Sarar, şöyle konuştu:

"Ancak bunu artırmak zorundayız. Oda olarak yoğunlaştığımız işlerin başında bu geliyor. Firmaları ayakta tutabilecek ilk konu ihracattır. İhracatı nasıl artırabiliriz, hangi ülkelerden neleri ihraç edebiliriz, o müşterileri nasıl bulabiliriz, oradaki alıcıları kentimize nasıl getirebiliriz, bunların çalışmasını yapmaktayız. Bunula ilgili de URGE projelerine önem vermekteyiz. İlk URGE projemiz yaklaşık 33 firmanın katılımıyla Eskişehir'deki yapı malzemeleri sektöründe bir çalışma yapacağız. Bu proje başlandıktan sonra amaç hangi ülkede, hangi sektörde neler ihraç edebiliriz bunun çalışmalarına başlayacağız. Görevimiz 2023'te Eskişehir'in ihracatını 5 milyar dolar seviyesine getirmektir. Eskişehir'den başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya, Fransa ve Çin gibi birçok ülkeye ürün ihraç ediliyor."

ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli ise en çok ithalat edilen ürünlerin belirlenmesi ve rakamsal bazda üst sıralarda olan ithalat rejiminin aşağı çekilmesiyle ilgili seferberlik başlatılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk de katıldı.


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