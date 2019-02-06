Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Eskişehir'in ihracatının yaklaşık yüzde 20'si havacılık sektöründen

- ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: - "Şehrimizin toplam ihracatının neredeyse yüzde 20'ye yakını ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluşmakta"

Eskişehir'in ihracatının yaklaşık yüzde 20'si havacılık sektöründen
banner17

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in toplam ihracatının yüzde 20'ye yakınının ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluştuğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'de ABD'nin büyük havacılık ve savunma sanayi firmalarının temsilcileri ile ESO üyelerini bir araya getiren "ABD Savunma ve Havacılık Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

ESO Başkanı Kesikbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma ile havacılık sektörünün Eskişehir'in en dinamik ve öne çıkan sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Eskişehir'in ihracat rakamlarına değinen Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizin toplam ihracatının neredeyse yüzde 20'ye yakını ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluşmakta. Bu yüzden bu önemli sektörümüzü daha da geliştirmeliyiz. Oda olarak, üyelerimizin dünyanın her coğrafyasına yüksek teknoloji ürünler ihraç edebilmeleri ve yabancı firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmeleri adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda 12 ABD firması odamızı ziyaret ederek bu sektördeki üyelerimiz ile iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Ticaret heyetine katılan ABD firmaları, Eskişehir'de hızla büyüyen havacılık sektörünü daha yakından tanımak istiyor. Beraber çalışabilecekleri paydaşlarla tanışmak istiyorlar."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski de Eskişehir'in havacılık sektöründeki kabiliyetlerinin etkileyici olduğunu ifade ederek, kentte yapılabilecek çok iş birliğinin olduğunu vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Celalettin KesikbaşEskişehirEskişehir Sanayi OdasıESOHavacılık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1