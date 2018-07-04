Eskişehir’in oto ve motosiklet aksesuarlarına ilgisi yüzde 123 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bu yılın ilk yarısında Eskişehir’in otomobil ve motosiklet aksesuarı kategorisine ilgisinin yüzde 123 arttığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, oto ve motosiklet aksesuar kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Eskişehirli müşterilerinin tercihleriyle ilgili dikkati çeken bilgiler ortaya koydu.

Buna göre, yılın ilk yarısında, Eskişehir’in otomobil ve motosiklet aksesuarı kategorisine ilgisi yüzde 123 arttı. En çok alışverişin 30-38 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok talebin Odunpazarı’ndan geldiğini açıkladı.

Odunpazarı’nı sırasıyla Tepebaşı, Merkez, Sivrihisar ve Çifteler ilçeleri takip etti. Hepsiburada, erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla alışveriş yaptığını bildirdi.





- "Yaz lastiği alanların sayısı 3 kat arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde yaz lastiğine geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zorlu kış koşullarına göre tasarlanan ve üretilen kış lastiklerinin, fren ve yol tutuş gibi sürüş emniyeti açısından kritik olan performanslarında yaz döneminde düşüş yaşanabildiğini belirten Erturan, "Bu elbette lastiğin performansına ve yakıt tüketimine de olumsuz etki ediyor. Son yıllarda bu konuda yapılan iletişimin meyvelerini verdiğini ve bu konudaki bilinçlenmenin giderek artığını Hepsiburada’da yaz lastiklerine gösterilen ilgiden anlayabiliyoruz. Örneğin, Hepsiburada’dan yaz lastiği almayı tercih edenlerin oranı bu dönemde 3 kat artış gösterdi. İlerleyen aylarda da benzer eğilim devam etti." ifadelerini kullandı.

Erturan ayrıca otomobil aksesuarı ve motosiklet kategorisine olan ilginin en çok 25-35 yaş grubundan geldiğini, il sıralamasının ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Muğla, Konya ve Balıkesir şeklinde gerçekleştiğini aktardı.

En fazla tercih edilen ürünlerin de oto aksesuarları, lastikler ve ses/görüntü sistemleri olduğunu bildiren Erturan, talebin her geçen gün yoğunlaştığı oto aksesuarlarının en fazla rağbet gören ürünlerinin navigasyon cihazı, telefon ve koltuk arkası tablet tutucusu, oto şarjı, güneş perdesi, koltuk kılıfı ve paspas olduğunu kaydetti.



