ESK'ye yapılacak et destek ödemesinin usulleri belirlendi - Bu yılın tarımsal destekleme bütçesinden, kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak hayvancılık desteklemeleri kalemine konulan ödenek, bütçe işlemlerini takiben Et ve Süt Kurumunun hesabına aktarılacak

07 Mayıs 2019 Salı 09:07