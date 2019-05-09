Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Rusya
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı

Esnaf Anneler Günü'ne hazır

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kuyumcu, çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşyacı, zücaciyeci, pastacı ve taksici başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladı. Başımızın tacı annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcut"

Esnaf Anneler Günü'ne hazır
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüm esnaf ve sanatkarların Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Başımızın tacı annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcut." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Anneler Günü'nde satışların yaklaşık yüzde 30 arttığına dikkati çekti.

Ramazanın da bereketiyle bu özel günde piyasanın hareketlenmesini beklediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Anneler Günü'nde yapılan indirimler ve promosyonlarla birlikte alışverişler normal günlere kıyasla büyük bir artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Anneler Günü öncesinde 12,3 milyon adet kartlı alışveriş yapıldı. Alışverişler en çok kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik sektöründe oldu. Kuyumcu, çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşyacı, zücaciyeci, pastacı ve taksici başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladı. Başımızın tacı annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcut."

Palandöken, internetten alışveriş yapılırken dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, "İnternetten yapılan alışverişlerin artması, maalesef dolandırıcılık faaliyetlerini de artırdı. Bu yüzden özel günlerde internetten yapılan alışverişlerde dikkatli olunmalı. Anneler Günü'ne birkaç gün kala hediye alternatifi ararken indirim içeren kampanyalar mutlaka kontrol edilmeli. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5